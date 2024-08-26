Азербайджан изменит энергетическое будущее Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Вопрос "зеленого" водорода был одной из ключевых тем обсуждения энергетического коридора Азербайджан-ЕС.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал заместитель министра энергетики Азербайджана, генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"Мы попросили наших консультантов изучить потенциал "зеленого" водорода. Преобразуя экологически чистое электричество в экологически чистый водород, мы можем экспортировать энергию в виде молекул, а не электронов, в зависимости от осуществимости.

Президентская программа действий включает экологичный водород в качестве важнейшего элемента, подчеркивая его глобальную новизну.

У нас пока нет функционирующих рынков, согласованных мер сертификации или транспортной инфраструктуры. Экономически жизнеспособной и масштабируемой инфраструктуры по-прежнему не хватает", - отметил он.

Солтанов упомянул о существовании многообещающих пилотных проектов по всему миру и высоко оценил активную роль Азербайджана.

"Азербайджан проводит многочисленные технико-экономические обоснования. Первоначальное технико-экономическое обоснование, подготовленное ЕБРР, показало, что производимый в Азербайджане экологически чистый водород может быть конкурентоспособным на европейских рынках. Это вдохновляет нас продолжать идти по этому пути", - сообщил он.

Солтанов подтвердил важность "зеленого" водорода в программе действий Азербайджана.

"Мы решим связанные с этим вопросы и ускорим процесс. Кроме того, мы стремимся продемонстрировать усилия и планы Азербайджана в этой области", - подчеркнул он.

Генеральный директор COP29 отметил важную роль "зеленого" водорода и других экологически чистых газов в глобальном переходе к энергетике.

"Важность "зеленого" водорода или экологически чистых газов вытекает из следующего факта: электричество не может удовлетворить все наши потребности в энергии. Есть определенные секторы экономики, особенно в промышленности, где нам не хватает технологий для обеспечения энергией с помощью электричества", - сказал он.

Солтанов также упомянул о важнейшей роли "зеленых" молекул, включая "зеленый" водород, "зеленый" аммиак и потенциально "электронное" топливо.

"Без них невозможно будет добиться полного перехода в энергетической сфере", - добавил он.