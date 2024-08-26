Сотни новых рабочих мест

В рамках работы по программе "Великое возвращение" продолжается работа по обеспечению жителей, переселенных в город Лачин, а также села Забух и Сус Лачинского района, активными программами занятости.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, Государственное агентство занятости на первом этапе оценивает возможности трудоустройства этих жителей и определяет, в какую программу занятости они будут вовлечены.

Из переселенных в Лачин жителей обеспечена занятость уже 954 человек.

Также в рамках программы самозанятости для 32 жителей созданы небольшие хозяйства, а для 39 жителей были организованы курсы профессиональной подготовки. В настоящее время ведется работа по обеспечению занятости еще 255 жителей.

В целях повышения доступности услуг по трудоустройству жителей, переселенных в Лачин, открыто Лачинское отделение Восточно-Зангезурского регионального филиала Государственного агентства занятости населения.

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