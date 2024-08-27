В США хотят регулировать криптовалюты

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что будет продвигать законопроект о дружественном регулировании индустрии криптовалют в случае победы на ноябрьских выборах Камалы Харрис. Такое заявление он сделал на виртуальной конференции Crypto4Harris.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом cообщает сайт о криптовалютах 2Bitcoins.ru.

"Мы не можем позволить себе сидеть сложа руки из-за наличия риска того, что криптовалюта ускользнет за границу в другие страны", - заявил политик.

Эксперты отрасли отмечают, что таким образом демократы явно пытаются перебить влияние Дональда Трампа от Республиканской партии, который начал открыто поддерживать индустрию еще в первой половине этого года.

На кону - сохранение статуса США как самой инновационной страны в мире, считают эксперты.

Штаты пока лидируют в добыче криптовалюты, однако, в отличие от России, в Америке майнинг осложнен не только отсутствием правовой базы, но и ценами на электроэнергию.

"Отрасль майнинга в Штатах сейчас действительно находится в сложной ситуации, фактически стагнирует. У этого есть две причины. Во-первых, там до сих пор не принято законодательное регулирование сферы на уровне страны. И в этом вопросе США уже значительно отстают от России, - подчеркнул владелец и генеральный директор крупнейшего в России оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Во-вторых, пояснил Рунец, в США выросли цены на электроэнергию.

"Кроме того, американцы, чтобы удержать свое лидерство, наращивали производство, покупали оборудование в кредит. После увеличения процентных ставок часть компаний или находятся в процессе банкротства, или уже обанкротились", - констатировал он.

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