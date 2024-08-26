Доля юаня в международных расчетах побила рекорд

В июле 2024 года доля юаня в международных расчетах выросла до рекордных 4,74 процента. Об этом сообщило Securities Daily со ссылкой на данные SWIFT, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что китайская валюта по популярности уже девятый месяц подряд занимает четвертое место. Кроме того, в июле доля юаня как мировой валюты на рынке торгового финансирования достигла шести процентов, уступая лишь доллару.

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