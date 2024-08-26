Показатели возобновляемой энергии в Азербайджане в цифрах

Анализ данных, полученных Центром анализа медиа с официальных интернет-страниц Госкомстата, министерства энергетики и Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, показывает, что с момента подписания Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения от 21 октября 2004 года об утверждении "Государственной программы по использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии в Азербайджанской Республике", на сегодняшний день в стране установленная мощность по возобновляемым источникам энергии выросла на 74% или 717,8 МВт.

Как сообщает в понедельник Day.Az, после утверждения главой государства 2 мая 2014 года Устава Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, подписанного в Бонне 26 января 2009 года, на текущую дату установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане увеличилась на 50,7% или 567,9 МВт.

По данным на июль текущего года, установленная мощность по возобновляемым источникам энергии в стране составила 1 687,9 МВт. Это на 30,7% или 396,6 МВт больше, чем 5 лет назад.

Если обратить внимание на мощность электростанций по возобновляемым источникам энергии в нашей стране, то увидим, что основным видом энергии является вода. За последние 20 лет установленная мощность гидроэлектростанций в Азербайджане увеличилась на 34,2% или 331,6 МВт. В настоящее время установленная мощность ГЭС составляет 1301,7 МВт. Это также означает рост на 13,7% за последние 5 лет.

Согласно последним данным, мощность ветряных электростанций в Азербайджане составляет 66,5 МВт, что в 39,1 раза или 64,8 МВт больше, чем 15 лет назад. Отметим также, что впервые ветряные электростанции в нашей стране начали работать в 2009 году, и на тот момент их установленная мощность составляла 1,7 МВт.

Установленная мощность солнечных электростанций составляет 282 МВт. Это в 8 раз больше, чем 5 лет назад, и в 117,5 раза больше, чем 10 лет назад. 81,6% от установленной мощности солнечных электростанций, или 230 МВт приходится на Гарадагскую CЭС, открытие которой состоялось в 2023 году.

Напомним, что Гарадагская СЭС построена за счет иностранных инвестиций на сумму 262 миллиона долларов США. Гарадагская СЭС - первая в нашей стране солнечная электростанция промышленного масштаба, реализованная с привлечением иностранных инвестиций. Мощность единственной в стране Балаханской биоэлектростанции составляет 37,7 МВт.

Если сравнить электростанции по количеству, то увидим, что гидроэлектростанции занимают первое место, всего 47 станций, 11 из которых большие, а 36 - маленькие.

Тепловые электростанции с 22 станциями занимают второе место, а также составляют 25,6% всех электростанций.

Дополнительно отметим, что в нашей стране производят электроэнергию 9 солнечных, 5 ветровых и 1 биоэлектростанция. Кроме того, в Азербайджане есть 2 гибридные электростанции, где электроэнергия, получаемая от ветра, солнца и биогаза, передается в электрическую сеть в гибридной форме.

Если посмотреть на изменение формы производства электроэнергии в Азербайджане за последние 20 лет, увидим, что за эти годы были созданы солнечные, ветровые и биоэлектрические станции, а также увеличилось количество гидроэлектростанций.

Отметим, что в 2004 году в Азербайджане существовало только 2 вида электростанций, вырабатывающих электроэнергию (Тепловые ЭС и Гидро ЭС). Установленная мощность электростанций за тот период составила 5665,1 МВт, из которых 82,88% (4 695 МВт) пришлось на тепловые электростанции, а 17,12% (970,1) - на гидроэлектростанции.

В 2024 году установленная мощность электростанций составляет 8320,9 МВт, из которых 79,72% (6633) приходится на тепловые электростанции, остальные 20,28% на электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии (15,64% - ГЭС, 3,39% - СЭС, 0,8% - ветровые ЭС, 0,45% - био ЭС).

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