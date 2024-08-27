В Баку состоится второй экономический форум "Персидский залив-Азербайджан"

В Баку 25-26 сентября состоится второй экономический форум "Персидский залив-Азербайджан", сообщает во вторник Day.Az.

Согласно данным Федерация палат Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, цель форума заключается в укреплении торгово-экономических связей между странами Персидского залива и Азербайджаном.

Участники обсудят перспективы совместных проектов и инвестиционных возможностей, нацеленные на развитие ключевых секторов экономики.

В центре внимания окажутся такие области, как продовольственная и сельскохозяйственная безопасность, энергетика и водоснабжение, логистика и транспорт.

Отмечается, что форум проводится в сотрудничестве с Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и при поддержке правительства Азербайджана, включая министерство экономики, а также Генерального секретариата Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

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