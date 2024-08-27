Содружество наций укрепляет связи

Азербайджан подписал совместную декларацию и меморандум о взаимопонимании с Содружеством наций на полях Форума тихоокеанских островов в Тонга, говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети Х, сообщает во вторник Day.Az.

"Азербайджан подписал Совместную декларацию и меморандум о взаимопонимании с Содружеством наций, чтобы информировать, направлять и поддерживать климатическую политику в странах, входящих в это объединение. Это стало поворотным моментом для усиления приверженности председательства COP29 тому, чтобы голоса наименее развитых стран и малых островных государств были услышаны", - говорится в публикации.

Кроме того, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился с премьер-министром Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и поблагодарил его за встречу с председательством COP29 в рамках Форума тихоокеанских островов.

"Мы продолжим поддерживать острова по всему Тихому океану в борьбе с изменением климата", - отметил Бабаев.

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