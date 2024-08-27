Роль азербайджанского газа в обеспечении диверсифицированных поставок в Европу чрезвычайно возросла за последние годы, и прогнозируется, что в ближайшее время ситуация не изменится.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом в интервью болгарскому порталу "3eNews" на днях сообщила исполнительный директор консорциума ICGB Теодора Георгиева.

Она напомнила, что газопровод IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) напрямую соединяется с Трансадриатическим газопроводом (TAP, европейский сегмент Южного газового коридора), что делает Болгарию частью ЮГК и обеспечивает доступ к надежным поставкам природного газа из диверсифицированных источников как для страны, так и для региона в целом.

"Поставки газа из Азербайджана были основой проекта IGB. На протяжении всего периода подготовки, реализации и нынешней эксплуатации интерконнектора у нас сложились очень хорошие отношения с нашими коллегами из Азербайджана. Они являются нашим ключевым и чрезвычайно надежным партнером по поставкам газа в Европу. Со временем мы построили долгосрочные отношения и взаимное доверие", - отметила Георгиева.

По ее мнению, азербайджанский газ имеет серьезный потенциал за счет будущих месторождений.

"Я считаю, что в значительной степени транспортировка этих объемов будет идти именно через IGB. Мы отслеживаем и то, как коллеги из ТАР регулярно проводят рыночные тесты для изучения рыночного интереса к дополнительным мощностям. Поскольку проведение такого рода тестирования - сложный процесс, оно (тестирование) происходит поэтапно. Учитывая работы по расширению мощности TAP (на 1,2 млрд кубометров) и обязательства Азербайджана увеличить объемы экспорта природного газа в Европу в ближайшие годы, мы считаем, что есть возможности для усиления роли и IGB", - подчеркнула Георгиева.

Она также сообщила о важной роли IGB в проекте "Вертикального газового коридора", упомянув, что поскольку роль интерконнектора растет, то увеличивается и его пропускная способность с текущих трех миллиардов кубометров газа в год до 5 млрд кубометров в год.

Также Георгиева сообщила о том, что болгарская сторона как участник проекта создания терминала сжиженного природного газа (СПГ) в порту греческого Александруполиса ожидает ввода этого терминала в эксплуатацию (процесс затянулся в 2024 году по техническим причинам).

Отметим, что ЕС с декабря 2020 года получает газ из Азербайджана.

Болгария получает азербайджанский газ с января 2021 года, а по IGB - c 2022 года.

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