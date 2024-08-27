Президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия, отметив, что эту тему обсуждал в ходе визита в Азербайджан с Президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Day.Az, об этом глава российского государства заявил на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

"Вот вы про Каспий сказали. Знаете, недавно был в Азербайджане, и наш коллега, Президент Азербайджана, обратил внимание на то, что Каспий мелеет. Он очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью", - сказал В. Путин.

Президент России поручил подготовить научный анализ ситуации вокруг региона Волги и Каспийского моря: "У меня к вам просьба. Я, конечно, поручу это правительству, но вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - добавил Президент.

Губернатор Астраханской области пообещал подключить научное сообщество региона и подготовить данный доклад.

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