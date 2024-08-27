Развитие МТК "Север-Юг"

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) прогнозирует увеличение годовых транзитных перевозок до 15 млн тонн в год к 2030 году по сравнению с 6,8 млн тонн в 2023 году, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на информацию АЖД в соцсетях.

В сообщении АЖД, которое цитирует главу отдела стратегического развития АЖД Анара Гасымова, в случае полной реализации потенциала межгосударственного проекта по расширению железнодорожного коридора "Север-Юг" (работы на иранском участке) транзитные перевозки к 2030 году могут составить 30 млн тонн в год.

"В целом, по всем направлениям АЖД планирует увеличить перевозки с 18,2 млн тонн (показатель 2023 года) до 30 млн тонн к 2030 году и до 43 млн тонн в случае полной реализации потенциала проекта расширения МТК "Север-Юг"", - подчеркнул Гасымов.

Основной вопрос расширения железнодорожной ветки МТК "Север-Юг" - это строительство в Иране участка дороги Решт-Астара. Россия как спонсор строительства этой линии (банк ВТБ дает Ирану кредит, эквивалентный 1,3 млрд евро), активизировала соответствующие переговоры с новым руководством Ирана.

МТК "Север-Юг" имеет несколько направлений, одно из них - через Азербайджан и Иран.

Данный международный мультимодальный коридор развивается с 2000 года.

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