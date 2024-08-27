Азербайджан рассматривает Средний коридор как важнейшее звено для расширения торговли с Южной Кореей.

Как сообщает во вторник Day.Az, заявил Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Обсуждая экономические связи в интервью The Korean Times, он подчеркнул геоэкономическое значение Азербайджана, расположенного на ключевых торговых путях между Азией и Европой.

"В нынешних геополитических условиях, когда российско-украинский конфликт разрушает традиционные маршруты, Средний коридор, напоминающий о древнем Шелковом пути, приобретает все большее значение. Мы рассматриваем это как важную область для потенциального сотрудничества с корейскими логистическими компаниями", - отметил он.

Амирбеков также сообщил, что двусторонний товарооборот в первой половине 2024 года превысил 200 миллионов долларов, но подчеркнул, что есть потенциал для гораздо большего.

Отметим, что Средний коридор связывает сети железнодорожных контейнерных перевозок грузов из Китая и стран Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу.

Маршрутный поезд по этому коридору доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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