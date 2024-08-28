Сахиб Мамедов освобожден от должности
Сахиб Мамедов освобожден от должности заместителя министра экономики.
Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве экономики.
Таким образом, количество заместителей министра экономики сократилось до пяти.
Отметим, что ранее Сахиб Мамедов был избран председателем Конфедерации профсоюзов Азербайджана.
Напомним, что в 2004-2007 годах он работал главным консультантом, руководителем сектора, заместителем начальника отдела и начальником отдела устойчивого развития и региональной политики в Министерстве экономического развития. С 2009 года занимал должность начальника отдела регионального развития и государственных программ Министерства экономического развития.
13 марта 2014 года Указом Президента Азербайджанской Республики был назначен заместителем министра экономики и промышленности, а 30 января 2016 года - заместителем министра экономики.
13 мая 2020 года Указом Президента Азербайджанской Республики был назначен временно исполняющим обязанности руководителя Государственной службы по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики.
23 декабря 2021 года Указом Президента Азербайджанской Республики вновь назначен заместителем министра экономики.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре