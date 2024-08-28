Баффетт неожиданно распродает акции Bank of America

Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая американскому миллиардеру Уоррену Баффетту, продала акции Bank of America на сумму $982 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, бизнесмен намерен продолжить сокращение своих инвестиций во втором по величине банке США, однако не раскрывает причин такого решения. В июле он уже продал акции Bank of America на общую сумму в $5,4 млрд, сократив свою долю в банке почти на 13%.

Агентство напоминает, что Баффетт начал вкладываться в Bank of America в 2011 году, когда стоимость акции банка составляла около $5. До начала июльской серии продаж бумаги Bank of America в этом году выросли на 31%, однако после сокращения инвестиций Баффетта в корпорацию они потеряли 10%, упав до уровня в $39,67 за акцию.

По данным Bloomberg, серия продаж акций Баффеттом знаменует самый масштабный выход 93-летнего миллиардера из его вложений в банк. Несмотря на это, Баффетт по-прежнему остается крупнейшим держателем акций Bank of America: он владеет бумагами на сумму $35,9 млрд. Агентство отмечает, что инвестиции в Bank of America ранее долгое время служили знаком одобрения Баффеттом деятельности американского юриста и инвестиционного банкира Брайана Мойнихана на посту главы банка.

3 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что Баффетт также продал почти половину своей доли в корпорации Apple. Продажа состоялась во втором квартале текущего года, оставшийся пакет на конец июня оценивался в $84,2 млрд.

Отметим, что недавно облигации Telegram Group значительно снизились в цене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!