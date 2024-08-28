Банк ABB как надежный партнер для бизнеса предлагает новую выгодную возможность для предпринимателей. Теперь владельцы бизнеса могут использовать систему AniPay для приема платежей через QR-коды на POS-терминалах Банка ABB. После покупки клиент легко осуществляет оплату, просто открыв приложение ABB mobile на своем телефоне и отсканировав QR-код. Этот проект был реализован Банком ABB в сотрудничестве с компанией "NBA Technologies International" MMC.

Одним из основных преимуществ для бизнеса является моментальное зачисление суммы оплаты на счет, а также крайне выгодные комиссионные ставки.

Кроме того, до конца сентября услуга предоставляется абсолютно без комиссии. Подать заявку на использование услуги можно здесь: https://tamkart.az/partners/partner-with-us.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.