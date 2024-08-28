Азербайджану нужны крупные инвестиции в водную инфраструктуру

Азербайджан нуждается в значительных инвестициях в водную инфраструктуру.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал ведущий специалист Всемирного банка (ВБ) по управлению водными ресурсами Азад Абдулхамид во время круглого стола в рамках предстоящей COP29 на тему "Роль систем управления водными ресурсами в устойчивом к климату сельском хозяйстве".

"Проведено множество исследований по водной безопасности, модернизации ирригации и сельскому хозяйству, и я надеюсь, что по результатам этих исследований последуют инвестиции, которые позволят модернизировать инфраструктуру. Но, как и во многих других странах, инвестиции, которые выделяются, часто являются лишь каплей в море. В Азербайджане имеется 1,5 миллиона гектаров орошаемых земель, и для модернизации водной инфраструктуры требуются значительные средства. Мы надеемся, что банку удастся поддержать правительство страны в этом вопросе," - отметил он.

Абдулхамид добавил, что во многих странах большое внимание уделяется строительству плотин и водохранилищ, которые могут служить буфером при изменении климата, поэтому необходимы значительные инвестиции в накопительные мощности.

По его словам, в таких странах как Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и Туркменистан, также существуют большие потребности в инвестициях для обеспечения климатической устойчивости водной инфраструктуры. Требующиеся инвестиции очень значительны; необходима модернизация, так как объекты проектировались почти 40-50 лет назад, и многие уже износились.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!