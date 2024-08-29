На китайском рынке облигаций заметили растущий пузырь

Желание Народного банка Китая выпустить до конца года гособлигации на миллиарды долларов угрожает финансовой стабильности страны, потому что может привести к формированию пузыря на рынке ценных бумаг. Об этом говорится в материале Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инвесторы и источники, близкие к регулятору, объясняют опасение сверхактивными покупками облигаций, что объясняется проблемами других ценных бумаг. В результате их стоимость резко выросла, а доходность опустилась ниже 2,2 процента.

Один из собеседников издания указал, что из-за постоянного ускорения выпуска облигаций, который сопровождается замедлением темпов роста экономики, в выигрыше окажутся те, кто ставят на понижение ("медведи").

На этой неделе Народный банк начал стресс-тест банковского сектора, чтобы понять, готов ли он к кризису на рынке облигаций. В определенных условиях концентрация капитала в них может обернуться паническим бегством, и финансовые организации должны быть готовы к проблемам.

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