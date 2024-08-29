Таджикистан и Азербайджан обсудили увеличение грузопотока по Среднему коридору

Посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон и министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудили увеличение грузоперевозок по Среднему коридору, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на МИД Таджикистана.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы обмена опытом в области внедрения электронного правительства и цифровых технологий, координации взаимодействия в рамках региональных транспортных коммуникаций, и возобновления авиарейсов по маршруту Душанбе-Баку-Душанбе.

В ходе переговоров было затронуто участие представителей отраслевого сегмента Таджикистана в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку в ноябре текущего года.

Отметим, что Средний коридор связывает сети железнодорожных контейнерных перевозок грузов из Китая и стран Европейского союза через Центральную Азию, Кавказ, Турцию и Восточную Европу.

Маршрутный поезд по этому коридору доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

Недавно, компания "Российские железные дороги" (РЖД) утвердили маршрут грузового поезда из Ульяновска в Астару (Иран) через Баку по МТК "Север-Юг".

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