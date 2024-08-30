Трейдеры разошлись во мнениях о планах ОПЕК+ на четвертый квартал

ОПЕК+, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, предварительно планирует добавить 543 тыс. баррелей в сутки в октябре в рамках постепенного восстановления объемов, сокращенных с конца 2022 года. Об этом пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опросу издания, 12 респондентов ожидают, что картель продолжит наращивать добычу, в то время как 11 полагают, что повышение будет отложено. Еще пять экспертов прогнозируют, что увеличение будет либо частичным, либо зависящим от продолжительности остановки добычи в Ливии.

"В последние недели перспективы рынка ухудшились на фоне замедления экономического роста в Китае, ключевом потребителе нефти", - отмечает агентство.

Цены на нефть упали на 11% с начала июля, опустившись ниже $80 за баррель в Лондоне, несмотря на то, что конфликт между соперничающими правительствами в Ливии привел к остановке 40% добычи в этой стране-члене ОПЕК.

"Ливийские перебои могли проложить путь для увеличения добычи без существенного ущерба для цен и настроений", - заявил глава отдела стратегии по сырьевым товарам Saxo Bank A/S Оле Хансен.

Ключевые члены ОПЕК+, такие как Объединенные Арабские Эмираты, стремятся возобновить поставки и задействовать простаивающие мощности. Увеличение добычи сейчас может облегчить ОПЕК+ задачу отложить следующий транш повышения поставок в начале следующего года, когда рост предложения из стран Америки может привести к еще большему профициту.

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