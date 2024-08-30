Расчеты Китая в юанях достигли очередного рекорда

Использование юаня в трансграничных транзакциях Китая достигло рекордных показателей в этом году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля КНР (SAFE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации SAFE, в июле 53% входящих и исходящих транзакций Китая были проведены в юанях, что на 13 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период 2021 года. Эти данные отражают в основном расчеты по торговым операциям, а также включают инвестиционные потоки и выплаты по долгам.

Несмотря на рост использования юаня в международных расчетах, он по-прежнему значительно уступает доллару США в глобальном масштабе. По данным международной платежной системы Swift, юань составляет лишь 4,74% глобальных платежей, уступая доллару, евро и фунту стерлингов.

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