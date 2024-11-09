Британия видит COP29 как переломный момент в климатических действиях

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов представил Азербайджан на конференции, посвященной усилению международных действий по борьбе с изменением климата в преддверии COP29, организованной под патронажем короля Карла III.

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщили в посольстве Азербайджана в Великобритании.

Мероприятие, в котором приняли участие бизнес-лидеры, послы, лидеры отрасли и официальные лица из Азербайджана, ОАЭ и Бразилии, входящих в "Тройку" СОР, прошло под сопредседательством британского министра энергетической безопасности и нулевых выбросов Эда Милибэнда. британского министра по вопросам развития Аннелиз Доддс и министра окружающей среды Стива Рида.

Выступая во время конференции на дискуссиях, посвященных финансированию перехода к альтернативной энергетике, министр финансов С.Шарифов затронул важность перехода к зеленой энергетике для сокращения выбросов углекислого газа в мире,

и отметил, что мероприятие COP29, которая состоится в Азербайджане, является очень важным моментом с точки зрения достижения соглашения о международном климатическом финансировании и продвижении климатической деятельности в целом.

Министр добавил, что Азербайджан делает все возможное, чтобы мероприятие прошло успешно.

Министр энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд в своем выступлении подчеркнул решающую важность COP29, и отметил, что его страна будет представлена делегацией высокого уровня на мероприятии в Баку и сыграет ведущую роль в согласовании климатического финансирования.

В итоговом документе, принятом по итогам мероприятия, лидеры мирового бизнеса и отрасли выразили поддержку проведению COP29 в Азербайджане.

Информация о конференции была опубликована на официальном сайте британского правительства, в ней отмечено, что ведется подготовка к активному участию британского правительства в COP29.