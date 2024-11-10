Стоимость биткоина обновила исторический максимум

- в третий раз за день

Стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные биржи Binance в 22:27 по бакинскому времени.

10 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.