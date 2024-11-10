https://news.day.az/economy/1705855.html Стоимость биткоина обновила исторический максимум - в третий раз за день Стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные биржи Binance в 22:27 по бакинскому времени. 10 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - в третий раз за день
Стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные биржи Binance в 22:27 по бакинскому времени.
10 ноября стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре