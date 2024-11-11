Мероприятия в рамках COP29 очень информативны - Уитни Мелинард
Мероприятия в рамках СОР29 проходят очень информативно.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend защитница прав коренных народов Уитни Мелинард в рамках COP29.
"Я была на многих мероприятиях COP29, и они были действительно информативными. Я с нетерпением жду других. Сегодня я также участвовала в одном из них. Это был новый опыт для меня", - сказала она.
Уитни Мелинард отметила, что также посетила Голубую зону, где осмотрела павильоны делегатов, подчеркнув, что все они выглядят впечатляюще.
"Я надеюсь узнать как можно больше нового и с нетерпением жду следующих нескольких дней. Надеюсь, что малые островные государства, страны Карибского бассейна и коренные народы добьются успехов в финансировании климатических проблем", - добавила она.
Отметим, что в Баку сегодня стартовала 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Официальная церемония открытия проходит на Бакинском Олимпийском стадионе.
С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям, и это значимое событие будет проходить до 22 ноября.
Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.
Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.
Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.
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