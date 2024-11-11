Новый коллективный количественный показатель должен включать тематические подцели

Новый коллективный количественный целевой показатель должен включать в себя тематические подцели.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель прибрежной ассоциации социальных преобразований Trust Абул Хасан в ходе панельной дискуссии на тему "Выполнение Парижского соглашения и обеспечение справедливого и законного распределения климатического финансирования для наиболее уязвимых стран".

"Климатическое финансирование будет бессмысленным, если глобальное потепление не удастся удержать в пределах 2 градусов Цельсия. Мы все понимаем, что климат меняется, поэтому крайне важно поддерживать температуру на существующем уровне. Важно также рассмотреть наш количественный ЦККЦ (Новый Коллективный Количественный Целевой Показатель). Стратегия финансирования ЦККЦ должна быть ориентирована на достижение цели в 1,5 градуса Цельсия и включать тематические подцели, такие как фонд адаптации и компенсации убытков и ущерба", - подчеркнул Абул Хасан.

По его словам, ЦККЦ должен в первую очередь ориентироваться на предоставление грантов, а уже затем на более значительные финансовые ресурсы.

"Ответственность за мобилизацию финансовых ресурсов должны взять на себя другие страны. Новые коллективные количественные цели должны учитывать права человека и гендерные аспекты", - добавил он.

Абул Хасан также отметил, что Бангладеш является одной из самых уязвимых к изменению климата стран.

"Для реализации краткосрочных и долгосрочных планов Бангладеш требуется 18,24 миллиарда долларов в год. Поэтому важно подчеркнуть, что климатическое финансирование должно основываться на принципах справедливости, гуманизма и равенства", - подытожил он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября.

Это мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в этом регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие высшего уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что климатическое финансирование является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства по достижению 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.