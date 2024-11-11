На COP29 обсудили распределения климатического финансирования для уязвимых стран

В рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Выполнение Парижского соглашения и обеспечение справедливого и законного распределения климатического финансирования для наиболее уязвимых стран".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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