Негативные последствия изменений климата приводят к истощению ресурсов.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель отдела многосторонних природоохранных соглашений министерства планирования и развития Тринидада и Тобаго Кишан Кумарсингх (Kishan Kumarsingh) в ходе мероприятия "Справедливая устойчивость: справедливый переход к более равноправному и устойчивому к изменению климата обществу" в рамках COP29.

"Изменение климата оказывает негативное воздействие на многие ключевые отрасли экономики, особенно уязвимые к климатическим вызовам. Глобальные изменения климата приводят к усилению засух и увеличению количества осадков, что, в свою очередь, вызывает наводнения и наносит ущерб сельскохозяйственному производству и продовольственной безопасности. Последствия затрагивают не только экономику, но и здоровье населения", - сказал он.

К. Кумарсингх предостерег, что если не принять решительных мер, ситуация будет только ухудшаться.

Он также добавил, что негативные последствия изменений климата приводят к истощению ресурсов и вызывают множество непредвиденных последствий, включая угрозы национальной безопасности, миграцию и конкуренцию за рабочие места и ресурсы.

К. Кумарсингх подчеркнул, что в будущем, с развитием технологий, таких как искусственный интеллект и автоматизация в сельском хозяйстве, могут возникнуть новые вызовы, включая риски для фермеров, ведущих традиционное хозяйство.