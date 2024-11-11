https://news.day.az/economy/1706159.html Главный исполнительный директор bp прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 11 ноября главный исполнительный директор bp Мюррей Очинклосс прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Новость обновляется
Главный исполнительный директор bp прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Главный исполнительный директор компании вр Мюррей Очинклосс 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов и другие официальные лица.
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