https://news.day.az/economy/1706203.html В рамках COP29 созданы контактные группы по статьям Климатического соглашения В рамках COP29, проходящей в Баку, под сопредседательством Австрии и Фиджи созданы контактные группы по соответствующим статьям Климатического соглашения. Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было объявлено президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в ходе пленарного заседания после завершения открытия COP29.
В рамках COP29 созданы контактные группы по статьям Климатического соглашения
В рамках COP29, проходящей в Баку, под сопредседательством Австрии и Фиджи созданы контактные группы по соответствующим статьям Климатического соглашения.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было объявлено президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в ходе пленарного заседания после завершения открытия COP29.
Кроме того, создана координационная группа для обсуждения оставшихся статей проекта соглашения.
Следует отметить, что все принятые решения были утверждены единогласно.
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