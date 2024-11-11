В рамках COP29 созданы контактные группы по статьям Климатического соглашения

В рамках COP29, проходящей в Баку, под сопредседательством Австрии и Фиджи созданы контактные группы по соответствующим статьям Климатического соглашения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, это решение было объявлено президентом COP29 Мухтаром Бабаевым в ходе пленарного заседания после завершения открытия COP29.

Кроме того, создана координационная группа для обсуждения оставшихся статей проекта соглашения.

Следует отметить, что все принятые решения были утверждены единогласно.