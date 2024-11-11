https://news.day.az/economy/1706211.html Великобритания будет стремиться к амбициозным климатическим целям на COP29 Великобритания будет стремиться к достижению амбициозных климатических целей на COP29. Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Великобритании в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Великобритания будет стремиться к амбициозным климатическим целям на COP29
Великобритания будет стремиться к достижению амбициозных климатических целей на COP29.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Великобритании в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Переход на чистую энергию создаст новые рабочие места, экономический рост и энергетическую безопасность как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в публикации МИД.
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