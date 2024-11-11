Великобритания будет стремиться к амбициозным климатическим целям на COP29

Великобритания будет стремиться к достижению амбициозных климатических целей на COP29.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Великобритании в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"Переход на чистую энергию создаст новые рабочие места, экономический рост и энергетическую безопасность как внутри страны, так и за рубежом", - говорится в публикации МИД.