Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана представлено стендом в "Зеленой зоне" COP29

Агентство инноваций и цифрового развития (IRIA) принимает участие в 29-й сессии Конференции Сторон рамочного соглашения ООН об изменении климата (COP29).

Об этом сообщили Day.Az в агентстве.

Было отмечено, что Агентство представлено собственным стендом в "Зеленой зоне". В первый день мероприятия на стенде IRIA были представлены презентации "Использование возможностей open data для устойчивого мира", "Укрепление цифрового Азербайджана: платформа "mygov", объединяющая общественные услуги для всех", "Что такое Инновационный центр Азербайджана и его роль в инновационной экосистеме технопарков", "От документов к цифровому контролю: инновационный подход mygov к обмену данными".

Стартапы "BERKM", "Recepta" и резидент технопарка "Epoint" представили участникам свои проекты на стенде IRIA.

Отметим, что во время COP29 состоится ряд панельных сессий, презентаций и мастер-классов по инновациям и цифровизации, а также будет работать стенд İRİA в "Зеленой зоне". На стенде гости мероприятия смогут получить подробную информацию о работе организации в области цифровизации и инноваций, о проектах, которые она продвигает, обсудить возможности партнерства и сотрудничества.

А 16 ноября состоятся панельные дискуссии и выступления на темы "Цифровые зеленые горизонты: интеграция государственного сектора и технологий для устойчивого будущего" и "Инновации и цифровизация для действий в области климата".

Отметим, что сегодня в Баку состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.