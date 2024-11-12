Астронавты НАСА выразили благодарность Азербайджану за усилия по защите Земли.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Приветствую вас с Международной космической станции. Я астронавт НАСА Сонни Уильямс и мой коллега по команде НАСА Ник Хейг. Когда мы смотрим на Землю с высоты 260 миль, становится ясно, насколько мы все взаимосвязаны. Мы совершаем оборот вокруг Земли каждые 90 минут и можем наблюдать, как меняется наша планета: от усиления экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, до сокращения ледников и увеличения числа лесных пожаров. С помощью приборов, установленных на космической станции, и нашего парка спутников наблюдения Земли НАСА и наши партнеры наблюдают за нашей планетой и последствиями изменения климата и предоставляют наши данные бесплатно всему миру.

Наши миссии помогают собирать информацию о повышении уровня моря, содержании парниковых газов в атмосфере, глобальной температуре поверхности, потеплении океана, вырубке лесов, а также о жизни растений и животных так, как вы можете увидеть только из космоса. Жизненно важно, чтобы мир активизировал свои усилия по преодолению климатического кризиса в это критическое десятилетие. От имени нашей международной команды мы благодарим Азербайджан и всех участников COP29 за ваши усилия по защите красоты, чудес и разнообразия нашей родной планеты", - сказали астронавты НАСА в своем видеообращении, адресованном участникам церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.