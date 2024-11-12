COP29 может открыть для Азербайджана безграничные возможности и перспективы.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Эмин Агаларов в кулуарах COP29.

"Я в полном восторге от COP29. Организация мероприятия на фантастическом уровне. Больше 120 лидеров государств сегодня собрались под одной крышей здесь в Баку. У меня это вызывает только чувство гордости. Я понимаю, какие перспективы Азербайджан сможет получить благодаря такому большому событию", - сказал Э.Агаларов.

По его словам, встречи глав государств в одной стране создают возможность для обсуждения не только политических, но и бизнес-вопросов между странами.

"Как сказал сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев, мы - многофункциональный мост между всем миром. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Natural resources are a gift from God (Природные ресурсы - это дар Бога)". И это вызывает чувство восхищения, радости и гордости за нашу страну, за нашего лидера и что Азербайджан ждут большие положительные перспективы в ближайшие годы на благо нашему народу", - добавил Эмин Агаларов.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.