Второй день COP29 в Баку

Сегодня стартовал второй день 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, благодаря этому крупному событию представители, лидеры и эксперты по климату со всего мира собрались вместе.

Решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP28 в Дубае. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года для предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему.

Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Trend предлагает кадры интересных моментов со второго дня COP29: