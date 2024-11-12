https://news.day.az/economy/1706557.html В рамках СОР29 проходит саммит по метану В рамках СОР29 проходит саммит по метану и парниковым газам, не входящим в CO2. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках СОР29 проходит саммит по метану
В рамках СОР29 проходит саммит по метану и парниковым газам, не входящим в CO2.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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