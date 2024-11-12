МБР увеличат климатическое финансирование

На саммите COP29 многосторонние банки развития (МБР) обязались значительно увеличить финансирование борьбы с изменением климата, стремясь к 2030 году оказывать поддержку странам с низким и средним уровнем дохода в размере 120 миллиардов долларов ежегодно, из которых 42 миллиарда долларов будут направлены на адаптацию, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Для стран с высоким уровнем дохода финансирование прогнозируется на уровне 50 миллиардов долларов в год, наряду с привлечением 65 миллиардов долларов частным сектором для всех категорий доходов.

МБР подчеркнули свою роль в "преобразующих изменениях", выходящую за рамки финансовых обязательств, сосредоточив внимание на вовлечении частного сектора, отслеживании климатических изменений и укреплении сотрудничества со странами через специализированные платформы, объединяющие правительства, МБР, доноров и частных партнеров.

Кроме того, МБР призвали участников COP29 установить новую надежную коллективную количественную цель в области климатического финансирования, необходимую для достижения целей Парижского соглашения, и опубликовали обновленную систему оценки климатических результатов.

Это совместное обязательство было принято МБР, включая Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Группу Всемирного банка, что подчеркивает их общую миссию по ускорению глобальных действий в области изменения климата.