Садыр Жапаров рассказал о климатических проблемах горных регионов на COP29

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на саммите COP29 призвал уделять больше внимания устойчивости горных регионов и решению проблем, вызванных изменением климата, особенно в отношении водных ресурсов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, он отметил, что с каждым годом из-за изменений климата в Центральной Азии сокращаются важнейшие водные ресурсы, что негативно влияет на водоснабжение, энергоснабжение, продовольственную безопасность и общую социально-экономическую стабильность горных районов.

Президент подчеркнул уникальные проблемы, с которыми сталкиваются горные сообщества, и отметил, что устойчивое развитие этих регионов критически важно для стабильности всей территории. "Эти проблемы не ограничиваются границами, они затрагивают жизнь и средства к существованию всех, кто зависит от этих ресурсов", - сказал Жапаров, призвав международное сообщество принять меры для защиты горных экосистем.

Для решения этих проблем Жапаров указал на недавнее принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Устойчивое развитие горных регионов", предложенной Кыргызстаном. В рамках этой инициативы 2023-2027 годы были объявлены "Пятилетием действий для горных регионов", целью которого является мобилизация глобальных усилий по защите и продвижению устойчивых практик в горных районах, признанных важнейшими для биоразнообразия, круговорота воды и региональной стабильности.

Жапаров пригласил мировых лидеров и заинтересованные стороны принять участие во втором Глобальном горном саммите, который пройдет в 2027 году. Саммит станет платформой для оценки прогресса в области устойчивого развития горных регионов и постановки новых целей для повышения их устойчивости. "Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить процветание горных сообществ в условиях изменения климата", - заключил Президент, призвав к укреплению глобального сотрудничества в сохранении горных экосистем.