В рамках COP29 подписаны три важных документа

В рамках COP29 были подписаны три важных документа.

Об этом заявил президент COP29 Мухтар Бабаев на мероприятии "От обязательств к действию: оптимизация деятельности Фонда реагирования на убытки и потери", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что страны-участницы COP29 не должны сторониться траты средств в целях реализации достигнутых соглашений, а также спасения человеческих жизней.

"COP29 станет для нас ключевой в достижении целей солидарности во имя зеленого мира. Если сегодня мы не примем меры для спасения природы и человечества, последствия этой нерешительности создадут очень серьезные проблемы в будущем", - отметил он.

Исполнительный директор Фонда реагирования на убытки и потери Ибрахим Шейх Дионг отметил, что на COP29 нужно сосредоточиться на мерах по предотвращению последствий изменения климата.

"Мы ждем от этих мер революционных инноваций в области борьбы с изменением климата. Надеюсь, в Баку будут приняты определенные решения", - отметил он.

По словам сопредседателя Совета директоров Фонда реагирования на убытки и потери Жана-Кристофа Доннелье, ведение сторонами конструктивных обсуждений на COP29 будет способствовать всестороннему продвижению в области климатических финансов.

"Я хочу поблагодарить всю мировую общественность за внимание, проявленное к этому престижному мероприятию. Каждая страна должна понимать, что обеспечение климатического финансирования, даже если это непростая задача, обязательно должно найти свое решение", - отметил он.

Затем было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом реагирования на убытки и потери и Всемирным банком.

Следующим документом, который был подписан, стало соглашение о партнерстве между министерством окружающей среды и природных ресурсов Филиппин и Фондом реагирования на убытки и потери.

Министр окружающей среды и природных ресурсов Филиппин Мария Антония Юло-Лойсага отметила, что считает важным участие каждого государства в деятельности по борьбе с изменением климата.

"На встречах с секретариатом UNFCCC мы провели очень продуктивные обсуждения. Мы приехали в Баку с большими надеждами. Мы считаем, что достижение целей, связанных с предотвращением изменения климата, - это дело не только Филиппин или какой-либо другой страны. Здесь каждая страна должна быть активной. Организация мероприятия COP29 открывает важные перспективы для государств-участников", - сказала она.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.