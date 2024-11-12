В рамках СОР29 прошел саммит по метану и парниковым газам, не входящим в CO2, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал старший советник Президента США по международной политике в области климата Джон Подеста, сегодня США утвердили сбор за выбросы в нефтегазовой отрасли.

"США по-прежнему привержены своей цели достичь нулевых выбросов всех парниковых газов не позднее 2050 года, и мы надеемся, что другие страны последуют нашему примеру, установив свои цели для всех парниковых газов. За последние четыре года США добились значительного прогресса в сокращении выбросов метана и негазовых парниковых газов на своей территории.

В прошлом году мы объявили о новом регулировании для сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе, который является нашим крупнейшим источником метана, на 80 процентов. А сегодня США утвердили сбор за выбросы в нефтегазовой отрасли, предусмотренный Законом Байдена о снижении инфляции, который предусматривает увеличение платы для крупных эмитентов метана до 1500 долларов за метрическую тонну к 2026 году", - сказал Подеста.

Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, в свою очередь, сказал, что председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

Данные показывают, что нам необходимо сократить выбросы на 42 процента к 2030 году, чтобы сохранить достижимость цели 1,5 градуса. Для выполнения этих сроков важны меры по сокращению выбросов парниковых газов, не связанных с CO2. Они составляют почти треть антропогенных выбросов парниковых газов, вносят значительный вклад в глобальное потепление, и для борьбы с ними существуют экономически эффективные методы. В прошлом году стороны договорились в рамках консенсуса ЕС ускорить значительное сокращение выбросов, не связанных с CO2, по всему миру к 2030 году и придерживаться этого курса", - сказал он.

По словам М.Бабаева, в этом году, повышая амбиции и обеспечивая действия по борьбе с изменением климата, председательство COP29 нацелено на продвижение работы по сокращению выбросов метана.

"Прежде всего, это означает опираться на работу предыдущих конференций сторон (COP). У нас уже есть прочная основа для действий в рамках Глобального обязательства по метану. Более 158 стран взяли на себя обязательство сократить мировые выбросы на 30 процентов к 2030 году. Мы призываем все остальные страны присоединиться к этой инициативе и повысить свои цели в отношении выбросов метана. Но подписание обязательства - это только начало. Мы должны подкрепить эти амбиции реальными действиями", - добавил он.

А исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол сообщил, что в марте следующего года МЭА вновь опубликует данные по каждой стране и каждому сектору, чтобы сравнить заявленные показатели с реальными выбросами, фиксируемыми нашим глобальным трекером метана.

"МЭА ведет глобальный трекер выбросов метана. Мы отслеживаем данные по странам, компаниям, их заявленным целям и реальному положению дел. С этой точки зрения, фокус на метане представляется менее сложной задачей по сравнению с сокращением выбросов углекислого газа. На это есть две причины. Во-первых, с технологической точки зрения. Снижение, а еще лучше - полное устранение выбросов метана, в основном сводится к обеспечению качественной герметизации трубопроводов. В отличие от более сложных технологий, таких как улавливание углерода, которые также важны, но требуют серьезных технологических решений, задача с метаном более доступна. Ее можно решить с использованием уже существующих технологий при грамотном планировании", - сказал он.