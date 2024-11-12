В рамках COP29 прошли дискуссии на тему адаптации продовольственных систем

В рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата были проведены обсуждения на тему "Декарбонизация, адаптация продовольственных систем и восстановление природы на пути к 1,5°C".

Как сообщили Day.Az в министерстве сельского хозяйства Азербайджана, на дискуссиях под модераторством министра по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амины Аль Дахак и генерального директора Института мировых ресурсов Ани Дасгупта в своих выступлениях премьер-министр Дании Метте Фредериксен, Президент Эфиопии Тайе Ацке Селассие, заместитель премьер-министра и министр финансов Республики Фиджи Биман Прасад, генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй отметили, что правильное использование земельных и водных ресурсов является одним из ключевых факторов в борьбе с изменением климата.

Выступая на обсуждениях, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов проинформировал участников об инициативах правительства Азербайджана по развитию устойчивого к климату сельского хозяйства и трансформации продовольственных систем. Отметив, что изменение климата негативно сказывается и на аграрном секторе, министр рассказал об устойчивом сельском хозяйстве, управлении водными ресурсами и стратегиях адаптации к климату, реализуемых для преодоления проблем нехватки водных ресурсов и засоления земель.

Проинформировав участников о Бакинской климатической инициативе для фермеров, министр Меджнун Мамедов отметил, что эта инициатива направлена на объединение глобальных партнеров, содействие инвестициям в продовольственные системы, оказывающие положительное влияние на климат, и обеспечение более сильной поддержки, особенно для женщин и молодежи.

Подчеркнув важность глобального сотрудничества в устойчивом к климату развитии сельскохозяйственного сектора Азербайджана, министр отметил, что наша страна, сотрудничая с международными партнерами, придерживается принципов развития устойчивой сельскохозяйственной практики.

Участники мероприятия обменялись мнениями по трансформации продовольственных систем, инновационным моделям и политике по смягчению воздействия изменения климата на аграрный сектор и повышению урожайности, декарбонизации и восстановлению природы, стратегиям достижения устойчивых переходов в землепользовании, финансированию устойчивого землепользования, финансовым моделям трансформации сельского хозяйства и продовольственных систем и другим актуальным темам. Было отмечено, что это мероприятие, проведенное в рамках COP29, принесет положительные результаты с точки зрения расширения сотрудничества между странами в области продовольственной безопасности, устойчивости и охраны природы, а также продвижения глобальных мер по борьбе с изменением климата.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.