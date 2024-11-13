Усилия в Карабахе, Восточном Зангезуре укрепляют лидерство Азербайджана в переходе к чистой энергетике

Наши усилия в Карабахе, Восточном Зангезуре и Нахчыване способствуют не только целям Азербайджана по сокращению выбросов, но и укрепляют наше лидерство в переходе к чистой энергетике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend в среду, об этом говорится в обращении президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева к участникам Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

Обращение зачитал заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Азербайджан обозначил ключевые регионы, такие как Карабах, Восточный Зангезур и Нахчыван, как зоны чистой энергии. Эти районы обладают значительным потенциалом для возобновляемых источников энергии, включая солнечную и гидроэнергетику. Наши усилия в этих регионах способствуют не только целям Азербайджана по сокращению выбросов, но и укрепляют наше лидерство в переходе к чистой энергетике. Мы активно инвестируем в эти проекты, привлекая значительный международный интерес и сотрудничество", - говорится в обращении М.Бабаева.