COP29 способствует созданию условий для развивающихся стран

COP29 является для африканской группы платформой, которая способствует созданию условий для развивающихся стран в их стремлении к достижению климатических целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал секретарь премьер-министра Кении Мусалия Мудавади в ходе Диалога высокого уровня Тройки: Дорожная карта Миссии 1.5 к будущему совместного процветания.

"Для африканской группы COP29 не переговорное пространство, а платформа, которая способствует созданию условий для развивающихся стран в их стремлении к достижению климатических целей. Мы достаточно смелы, чтобы поддержать председательство COP29 как часть дорожной карты к Миссии 1.5, чтобы ясно подчеркнуть, что этот процесс касается сигналов для международной финансовой архитектуры. COP30 может продолжить развитие этой программы, определив рамки того, как процесс РКИК ООН передает сигналы экосистеме международного сотрудничества, включая сообщения для участников международной экономической системы о том, как они могут способствовать более амбициозным действиям и взаимодействию, а также пониманию барьеров, с которыми сталкиваются стороны", - подчеркнул он.