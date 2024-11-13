На COP29 обсуждают пути объединения усилий для Net-Zero

В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия в ходе Саммита мировых лидеров по климату на тему "Сила сотрудничества: Объединение усилий для Net-Zero".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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