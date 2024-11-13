Парвиз Шахбазов провел ряд встреч в рамках COP29

Министр энергетики Парвиз Шахбазов в рамках мероприятия COP встретился с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом и главным исполнительным директором CESI SpA Никола Мельчиотти.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было отмечено, что на встрече с министром нефти и водных ресурсов Пакистана Мусадиком Маликом было выражено удовлетворение высоким уровнем отношений между двумя странами. В частности, была подчеркнута важная роль государственного визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Пакистан в июле текущего года, в подъеме двусторонних отношений на качественно новый уровень и определении различных направлений сотрудничества в энергетической сфере. Были оценены возможности сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Пакистана (PSO) и SOCAR по торговле нефтепродуктами, проектам нефтегазовой инфраструктуры. Отмечено ускорение двусторонних консультаций.

Также был проведен обмен мнениями о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Пакистан приглашен к энергетическим инициативам COP29.

В то же время на встрече с главным исполнительным директором CESI SpA Николой Мелчиотти было обсуждено текущее состояние технико-экономического обоснования проекта "Коридор зеленой энергии Каспий - Черное море-Европа", оценены предварительные результаты исследования.

Также были проведены обсуждения, связанные с деятельностью компании CESI SpA, привлеченной в качестве консультационной компании к технико-экономическому обоснованию "Проекта развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном". Были рассмотрены вопросы присоединения Болгарии к проекту, транспортировки по этому коридору возобновляемой энергии из стран Центральной Азии, финансирования инфраструктуры и участия европейских компаний.