Микаил Джаббаров анонсировал дату запуска портала о "зеленом" росте

15 ноября состоится запуск портала о "зеленом" росте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Саммита мировых лидеров по климату COP29 на тему "Сила сотрудничества: Объединение усилий для Net-Zero".

"Через два дня состоится запуск портала "зеленый" рост", который станет основным инструментом для работы. Портал обеспечит удобный механизм, ясно показывающий, что является препятствием или, напротив, следом для развития "зеленого" производства и торговли", - сказал он.