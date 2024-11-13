https://news.day.az/economy/1706846.html Микаил Джаббаров анонсировал дату запуска портала о "зеленом" росте 15 ноября состоится запуск портала о "зеленом" росте. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Саммита мировых лидеров по климату COP29 на тему "Сила сотрудничества: Объединение усилий для Net-Zero".
Микаил Джаббаров анонсировал дату запуска портала о "зеленом" росте
15 ноября состоится запуск портала о "зеленом" росте.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии в рамках Саммита мировых лидеров по климату COP29 на тему "Сила сотрудничества: Объединение усилий для Net-Zero".
"Через два дня состоится запуск портала "зеленый" рост", который станет основным инструментом для работы. Портал обеспечит удобный механизм, ясно показывающий, что является препятствием или, напротив, следом для развития "зеленого" производства и торговли", - сказал он.
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