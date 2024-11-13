Исполнительный директор COP29 призвал к новым инвестициям для ускорения энергоперехода

Нам нужны инновационные решения и новые инвестиции для ускорения энергетического перехода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана и исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"Я хотел бы выделить несколько ключевых приоритетов: от расширения использования возобновляемых источников энергии до повышения устойчивости к изменению климата, от природоохранных решений до инициатив, учитывающих гендерные аспекты. Нам нужен единый подход, который позволит решать проблемы сегодняшнего дня и строить лучшее будущее для всех. Одна из важнейших областей, на которой мы должны сосредоточиться, - это согласование усилий беспартийных субъектов с амбициями национальных правительств", - сказал Э.Солтанов.

По его словам, согласование добровольных действий и государственной политики имеет важное значение для эффективной реализации определяемых на национальном уровне взносов и национальных планов адаптации.

"Я призываю все заинтересованные стороны, присутствующие здесь сегодня, правительства, международные организации, предприятия и гражданское общество взять на себя смелые и решительные обязательства. Нам нужны инновационные решения и новые инвестиции, чтобы ускорить переходный период. Настало время для лидерства и действий. Давайте примем вызов и выполним обещание построить устойчивый мир для будущих поколений", - сказал Э.Солтанов.

Он отметил, что Азербайджан гордится тем, что принимает у себя COP29 и является частью этого глобального мероприятия.

"Мы стремимся содействовать инклюзивным, многоуровневым и совместным действиям. Продвигаясь вперед, давайте помнить о главном послании этого мероприятия. Смелые действия в области изменения климата со стороны каждого сектора реальной экономики не только желательны, но и необходимы", - заключил Э.Солтанов.