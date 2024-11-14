Послание COP29 миру: мы - одна команда, мы - все человечество

Мы ожидаем, что развитые страны, которые находятся на переднем плане борьбы, приложат больше усилий для предоставления помощи развивающимся странам, больше всего пострадавшим от изменения климата, для их адаптации и восстановления экологического баланса, сказал Trend представитель Руанды Проспер Хабайомана на COP29, передает Day.Az.

"Проблема развивающихся стран, в основном, в адаптации, в правильной инфраструктуре, чистой энергетике. Необходимо финансирование инфраструктуры здравоохранения, транспорта и других сфер, напрямую связанных с последствиями изменения климата. Послание COP29 миру - здесь нет сторон света, глобального севера или юга, мы - одна команда, мы - все человечество, и теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы служить этим целям.

Конечно, у нас разные приоритеты, но все должно учитываться, это нужно всем нам, и здесь нет места эгоизму. И не стоит думать, что потребности другого человека могут подождать или быть недостаточно обеспечены. Просто нужно делать то, что устраивает всех. Мое послание таково - давайте рассмотрим конкретные потребности каждого человека в решении климатических вопросов", - отметил он.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.