Представительница США о важности гендерного паритета при решении климатических вопросов

Необходимо учитывать гендерный паритет при решении климатических вопросов, сказала Trend политический эколог и экологический антрополог, представительница Womens Earth and Climate Action Network Франчес Роберт-Гергори из США, передает Day.Az.

"Впервые приезжаю в Азербайджан. Это мой пятый COP, и хотелось бы отметить, что COP29 в Баку - организован потрясающе, создана вся необходимая инфраструктура для деятельности соответствующих структур и участников. Я очень рад видеть, к каким результатам приводят переговоры по финансированию климатических вопросов. Мы уделяем внимание гендерным вопросам и обеспечиваем наличие надежного плана действий в данной сфере. Наши цели - обеспечить, чтобы гендерные аспекты и права человека были включены во все тексты переговоров. Необходимо учитывать гендерный паритет, чтобы лидеры стран, которые ведут переговоры по климатической политике, представляли всех. Поэтому мы хотим убедиться, чтобы женщины, коренные народы имеют большую власть и голос в залах переговоров", - отметила она.

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата. Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.