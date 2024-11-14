ИБР одобрил миллиарды долларов на климатическое финансирование с 2022 года

Исламский банк развития (ИБР) одобрил более 5,5 миллиарда долларов США в рамках климатического финансирования с 2022 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер в ходе круглого стола на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР" в рамках COP29.

"С момента нашего последнего крупного заявления на COP27 Исламский банк развития одобрил более 5,5 миллиарда долларов США в рамках важнейшего климатического финансирования, из которых 47 процентов было направлено на адаптацию, что подчеркивает нашу приверженность инициативам по повышению устойчивости к изменению климата", - отметил Аль-Джассер.

Он также подчеркнул, что Исламский банк развития также продолжит привлекать ресурсы исламского банкинга для борьбы с изменением климата.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.