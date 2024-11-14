Сокращение углеродных выбросов важно прежде всего для экологии

Сокращение выбросов углерода и сохранение основных природных ресурсов, в первую очередь, важны для обеспечения устойчивости окружающей среды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад Аль-Малик, выступая на форуме министров по Зеленому передовому управлению, организованном ASAN xidmət.

По его словам, это способствует ответственному использованию природных ресурсов, поддерживает использование возобновляемых источников энергии.

"Однако развитие технологий чистого производства также стоит на повестке дня. К сожалению, время у нас ограничено. Но мы должны приложить усилия для обеспечения соблюдения законов, направленных на защиту окружающей среды, предотвращение вредных практик и соблюдение международных соглашений", - отметил он.

Он заявил, что ИСЕСКО также сотрудничает со странами-членами, чтобы соблюдать международные соглашения и разрабатывать программы по обеспечению безопасности воды в странах-членах.

"Реализация программы "Зеленые города" и информирование общественности о воздействии на окружающую среду также являются одними из главных приоритетов.

Мы контролируем этот процесс посредством независимого мониторинга и исследований. В этом направлении применяются меры, исследования и механизмы управления.

В то же время мы понимаем важность совместной работы для развития модели зеленой экономики на пути к экономическому и экологическому лидерству для исламских стран.

Мы должны сотрудничать в этом направлении на благо будущих поколений", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.