Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network

Проведение COP29 (29-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата), организованной Азербайджаном, еще раз подтвердило международный авторитет страны. Это историческое событие вывело Азербайджан на лидирующие позиции на глобальном уровне, сделав Баку центром мировой климатической дипломатии. Участие 72 тысяч представителей из 196 стран, в том числе 80 президентов, вице-президентов и премьер-министров, еще раз продемонстрировало, что Азербайджан воспринимается как надежный партнер.

Одним из основных вопросов, который не был решен в рамках Парижского соглашения, была 6-ая статья, которая предусматривает регулирование углеродных рынков. Достижение прогресса в решении этого вопроса в рамках COP29 стало поворотным моментом в истории глобальной климатической политики. Механизмы, связанные с международным обменом углеродными кредитами и финансированием климатических проектов, имеют большое значение, особенно для развивающихся стран. Соглашение, достигнутое с руководством США и Европейского Союза, еще больше усилило историческое значение мероприятия, организованного Азербайджаном.

Парижское соглашение, принятое в декабре 2015 года в Париже в рамках COP21 (21-я Конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата), вошло в историю как важнейший правовой документ в области борьбы с глобальным изменением климата. Основная цель соглашения - поддерживать глобальное потепление на уровне ниже 2°C по сравнению с периодом до промышленной революции и по возможности приближать этот предел к 1,5°C. Эта цель требует совместной деятельности как развитых, так и развивающихся стран и создает единую основу для глобального сотрудничества.

Основные положения соглашения следующие:

Ограничение глобального потепления. Парижское соглашение требует, чтобы каждая страна представила свои национальные планы взносов (NDC) для ограничения глобального потепления. Эти планы охватывают конкретные шаги, которые страны могут предпринять для сокращения выбросов углерода и повышения экологической устойчивости.

Сокращение выбросов углерода: в рамках соглашения в качестве основной цели определено достижение нулевого баланса выбросов углерода к 2050 году. Для этого на переднем плане стоят такие меры, как переход к чистым источникам энергии, развитие зеленых технологий и сохранение лесного покрова.

Финансовая поддержка: Парижское соглашение предусматривает предоставление развитыми странами финансовой поддержки развивающимся странам для проектов, которые уменьшат последствия изменения климата. Для этого был создан климатический фонд в размере 100 миллиардов долларов в год.

Соглашение поощряет обмен технологиями и опытом между странами для адаптации к последствиям изменения климата и противодействия этим последствиям.

Парижское соглашение - это не только юридический документ, но и платформа для глобального сотрудничества и в рамках этого соглашения:

Развитые страны взяли на себя обязательства развивать технологии чистой энергии и делиться этими технологиями с развивающимися странами.

Международные финансовые институты создали новые механизмы поддержки развивающихся стран для смягчения последствий изменения климата.

Соглашение призывает как государственный, так и частный секторы активно участвовать в борьбе с изменением климата.

Азербайджан присоединился к Парижскому соглашению в 2016 году и принимает различные меры, чтобы внести свой вклад в глобальную климатическую политику. Согласно определенным на национальном уровне вкладам Азербайджана (НДС), к 2030 году планируется сократить выбросы углерода на 35 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.

Напомним о мерах, предпринимаемых Азербайджаном для достижения этих целей:

Производство чистой энергии: Помимо увеличения использования природного газа, Азербайджан реализует проекты в области ветровой и солнечной энергии.

Зеленые технологии: Применение зеленых технологий расширяется в основном в промышленном и сельскохозяйственном секторах.

Экологические проекты: Важные шаги предпринимаются в области облесения и защиты биоразнообразия.

Азербайджан также усиливает сотрудничество с международными партнерами с целью получения международной финансовой и технологической поддержки для смягчения последствий изменения климата и адаптационных мер.

... Хотя Парижское соглашение является важной глобальной инициативой, его реализация сталкивается с рядом трудностей

По данным на 2023 год, выбросы углерода во всем мире все еще продолжают расти. В особенности, тот факт, что промышленно развитые страны не предпринимают более активных шагов в этой области, создает серьезные препятствия в борьбе с глобальным потеплением.

Неполное предоставление развитыми странами финансовой поддержки развивающимся странам в размере 100 миллиардов долларов в год препятствует прогрессу в рамках Парижского соглашения.

Отсутствие у некоторых стран союзнической позиции в вопросе борьбы с изменением климата негативно сказывается на эффективности глобальных усилий.

Нехватка ресурсов для перехода к технологиям чистой энергии в развивающихся странах - ограничивает их вклад в соглашение.

Парижское соглашение является поворотным моментом в глобальной климатической политике, и его успешная реализация зависит только от глобального сотрудничества. Для достижения целей, поставленных на 2030 и 2050 годы, все страны должны ускорить переход к источникам чистой энергии для сокращения выбросов, поддержать проекты развивающихся стран за счет увеличения международной финансовой поддержки и минимизировать воздействие на окружающую среду за счет внедрения зеленых технологий в промышленном секторе.

Парижское соглашение - важнейший глобальный документ, отражающий совместную борьбу стран мира против изменения климата. Его успешная реализация послужит не только снижению последствий глобального потепления, но и обеспечению экологической устойчивости. Азербайджан не только вносит свой вклад в соответствии с требованиями настоящего соглашения, но и укрепляет свои лидерские позиции в экологической политике на региональном и глобальном уровнях. Этот процесс имеет стратегическое значение с точки зрения дальнейшего экономического развития и обеспечения экологической безопасности Азербайджана.

Соглашения по климатическому финансированию, достигнутые во время COP29, открыли новые возможности для устойчивого развития на глобальном уровне. Всемирный банк объявил, что увеличит свои финансовые обязательства до 170 миллиардов долларов. Кроме того, ЕС и другие международные финансовые учреждения обязались выделить дополнительные средства в климатические фонды для развивающихся стран. Эти средства будут использоваться для внедрения экологически чистых энергетических технологий, сокращения выбросов углерода и реализации экологических проектов.

Посредством этого мероприятию Азербайджан, еще больше укрепив свои связи с международными финансовыми структурами, поднялся на лидирующие позиции в глобальной климатической политике. Высокий уровень организации и дипломатические усилия, проявленные при организации COP29, еще больше повысили авторитет Азербайджана на международной арене. В ходе мероприятия Азербайджан создал важную платформу для дальнейшего сотрудничества с мировыми лидерами и финансовыми структурами.

COP29 также сыграл важную роль во внутренней стратегии развития Азербайджана. Расширение проектов в области чистой энергии, внедрение зеленых технологий и новые инициативы по сокращению выбросов углерода повысят конкурентоспособность экономики страны. Политика Азербайджана в области устойчивой энергетики открывает новые возможности как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для того, чтобы стать примером в глобальной климатической политике.

Организация мероприятия, продемонстрированная Азербайджаном во время COP29, была высоко оценена мировыми лидерами. Эффективность мер безопасности, условия, созданные для удобства гостей, и презентация современной инфраструктуры города Баку гарантировали проведение мероприятия на высоком уровне. Участники подчеркнули, что Азербайджан осуществил это мероприятие на совершенном уровне, как в организационном, так и в содержательном плане.

Несмотря на успешное проведение COP29, некоторые Западные круги предприняли попытки дискредитировать мероприятие. Необоснованные обвинения в критике климатической политики Азербайджана были отвергнуты Международным сообществом. Дипломатические усилия азербайджанского правительства обеспечили успешное проведение мероприятия, предотвратив попытки бойкотирования со стороны Запада. В результате COP29 еще раз продемонстрировал, что Азербайджан является ключевым игроком в области климатической политики.

COP29 имеет стратегическое значение для Азербайджана не только с точки зрения глобального влияния, но и с точки зрения внутреннего развития. Новые проекты в области чистой энергии, построение экологически устойчивой экономики и укрепление связей международного партнерства являются основными приоритетами Стратегии развития Азербайджана.

COP29 стала платформой, на которой Азербайджан реализует свои лидерские амбиции в международной политике. Достигнутые в ходе мероприятия соглашения, новые инициативы по климатическому финансированию и внимание мировых лидеров к Баку укрепили роль Азербайджана на глобальной арене. Баку рассматривался как центр принятия важных дипломатических и экологических решений не только на региональном, но и на глобальном уровне. COP29 не только повысил авторитет Азербайджана в мировом масштабе, но и открыл новые перспективы для устойчивого будущего. Это еще больше повысит стратегическое значение Азербайджана и обеспечит устойчивое лидерство страны на международной арене.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.