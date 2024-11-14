На COP29 обсудят цифровизацию Среднего коридора

20 ноября в рамках COP29 состоится министерский "круглый стол" на тему "Устойчивый цифровой Средний коридор и за его пределами".

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает Day.Az.

Было отмечено, что целью мероприятия является стимулирование стран к цифровизации Среднего коридора и других международных транспортных маршрутов.

На мероприятии будут обсуждаться следующие темы:

- успешный опыт развития экологически чистой и устойчивой транспортной инфраструктуры;

- роль инновационных технологий в сокращении выбросов углекислого газа при грузоперевозках;

- примеры использования цифровизации и интеллектуальных транспортных систем для повышения энергоэффективности и улучшения оперативной связи;

- потенциальная роль автоматизации и искусственного интеллекта в обеспечении устойчивого транспортного сообщения;

- влияние перехода транспортных коридоров на цифровизацию на рабочую силу, развитие человеческих ресурсов и возможности создания "зеленых" рабочих мест;

- роль многосторонних банков развития в развитии устойчивых и цифровых транспортных коридоров.

В конце мероприятия планируется принять коммюнике, отражающее коллективную приверженность достижению прогресса в области устойчивого развития и цифровой трансформации в регионе.